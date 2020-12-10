اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر الليبي بين النصر والاتحاد

فريق الاتحاد الليبي. (المركز الإعلامي)

كشفت تقارير صحفية، أن الاتحاد الليبي لكرة القدم، برئاسة عبدالحكيم الشلماني، استقر على موعد إقامة مباراة السوبر بين النصر بطل الدوري والاتحاد بطل الكأس.

وقالت التقارير وفقًا لـ«ليبيا 24»، اليوم الخميس، إن الاتحاد الليبي حدد العاشر من شهر يناير المقبل، موعدًا لإقامة السوبر، على أرضية ملعب بنينا الدولي.

وكان النصر حصد لقب الدوري الليبي الممتاز في الموسم الرياضي 2017 -2018، وذلك للمرة الثانية في تاريخه، أما الاتحاد فتوج بلقب كأس ليبيا بعدما تغلب على فريق الهلال في المباراة النهائية للبطولة بهدفين دون رد.

يذكر أن فريق الاتحاد حقق لقب كأس السوبر في عشر مناسبات من البطولة التي أقيمت للمرة الأولى العام 1997، فيما لم يسبق للنصر الفوز بالسوبر.