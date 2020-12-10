حشاد: 14 لعبة رياضية في عالمية الألعاب المدرسية بصربيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 10 ديسمبر 2020, 01:15 مساء
طارق حشاد (إنترنت)

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس أن الاتحاد الليبي لرياضة الطلاب يدرس دعوة المشاركة في الدورة العالمية للألعاب الرياضية المدرسية للأعمار من 13 إلى 15 عامًا.

وأوضح حشاد أن الدورة تقام بمدينة بلغراد بصربيا في الفترة من 26 يونيو إلى 4 يوليو 2021، تحت إشراف وتنظيم  الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية. 

وأضاف حشاد أن الدورة تشمل  14 لعبة مختلفة من بينها ألعاب القوى، كرة الريشة وكرة السلة وكرة السلة  3×3 والشطرنج وكرة القدم والجودو، والكاراتيه وسباق الموجة والسباحة، وتنس الطاولة، والتايكواندو وكرة اليد والمصارعة.

واختتم حشاد، أنه سيتم الاتصال مع الاتحادات المعنية للتنسيق معها بشأن المشاركة وإتاحة الفرصة للمواهب الواعدة للتواجد في هذا المحفل العالمي.

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