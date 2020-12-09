بالصور.. وزير الداخلية يفتتح مدرسة الناشئين باتحاد الشرطة الرياضي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 10:57 مساء
وزير الداخلية المفوض أثناء افتتاح مدرسة الناشئين باتحاد الشرطة الرياضي

افتتح وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، اليوم الإربعاء، مدرسة الناشئين باتحاد الشرطة الرياضي، بحضور عميد عدنان التريكي رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي وأعضاء المجلس ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية ومدير أمن طرابلس ومدير عام مستشفي الرازي لأمراض النفسية وعدد من منتسبي الاتحاد والضباط بالوزارة. 

وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية الليبية على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أقيم خلال الإفتتاح مبارة قدم استعراضية بين قداما نادي الأهلي طرابلس والمدينة. 

كما تم تكريم عدد من أسر أعضاء اتحاد الشرطة الرياضي وعدد من الناشئين بالمدرسة. 

ويأتي ذلك في إطار اهتمام وزير الداخلية المفوض بدعم كافة الأنشطة الرياضية بوزارة الداخلية لما لها من دور إيجابي.

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