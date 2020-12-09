اتفاقية توأمة لتوطيد العلاقات الأخوية بين الأندية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 09 ديسمبر 2020, 10:09 مساء
جانب من مراسم توقيع اتفاقية التوأمة لتوطيد العلاقات الأخوية بين الأندية الليبية

في إطار توطيد العلاقات الأخوية بين الأندية الليبية، دعا نادي الشط الرياضي، رئيس نادي الأهلي بنغازي ورئيس نادي النصرلإبرام اتفاقية توأمة لتوطيد العلاقات بينهما لإنعاش وتنمية التعاون الرياضي، وذلك في سبيل تعزيز العلاقات بين الأندية الليبية.

واستقبل رئيس مجلس الإدارة رضا الترهوني بمكتبه كلا من: خالد السعيطي رئيس نادي الأهلي بنغازي، وأسامة أبو زيد رئيس نادي النصر، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة بنادي الشط.

وشهد اللقاء طرح عدد من الموضوعات المتعلقة بالدوري الليبي وكيفية الاستفادة من الرياضيين عن طريق الإعارة وإمكانية التعاون المشترك في المجال الرياضي، للرفع من الكفاءات والكوادر الرياضية والإدارية والاستفادة من الخبرات بينهم.

وخلال مراسم توقيع اتفاقية التوأمة، أعرب أسامة أبو زيد رئيس نادي النصر، عن سعادته وفخره بوجوده بنادي الشط، مشيدًا بالإنجازات العظيمة والمبهرة لمجلس الإدارة.

ومن جانبه قال خالد الصعيطي رئيس نادي الأهلي بنغازي: «كل الحب والوفاء وبأرق كلمات الشكر والثناء والتقدير إلى مجلس الإدارة بنادي الشط وعلى رئيسهم رضا الترهوني على هذه الإنجازات الرائعة».

وجرى التوقيع على اتفاقية التوأمة بين نادي الشط والأهلي بنغازي ونادي النصر، وقام رئيس نادي الشط بتسليم درعين للناديين تقديرا وعرفانا لهم بمناسبة زيارتهم القعلة الصفراء.

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