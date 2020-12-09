«المدار الجديد» توقع عقد رعاية مع فريق الاتحاد

«المدار الجديد» توقع عقد رعاية مع فريق الاتحاد. (إنترنت)

وقع فريق الاتحاد عقد رعاية مع شركة المدار الجديد، أمس الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات الدكتور فيصل قرقاب، ومحمد الهادي حسن، مدير عام شركة المدار الجديد، ورئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد المهندس جمال الجعفري، ووسائل الإعلام المختلفة، تحت شعار «مدار معكم يا أبطال».

وبدأ حفل التوقيع بكلمة لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، الدكتور فيصل قرقاب، الذي أكد أهمية التركيز بشكل كبير على التطوير والتنمية من خلال الاهتمام بالشباب والأجيال الناشئة، ودعم الشباب، بهدف العمل على تقاسم أعباء مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وسلط قرقاب الضوء على دور نادي الاتحاد منذ التأسيس العام 1944 على احتواء كل أطياف الشعب الليبي وإسهامه في توحيد ليبيا، متمنيًا التوفيق للاتحاد لتشريف الرياضة الليبية بالمحافل الدولية.

ومن جانبه قال مديرعام شركة المدار الجديد محمد الهادي حسن: «يتم اليوم توقيع عقد شراكة بين المدار الجديد ونادي الاتحاد، ونتطلع إلى المستقبل لرعاية النادي في المسابقات الأفريقية القادمة ونتمنى لنادي الاتحاد عميد الأندية الليبية كل التوفيق في مشاركته الأفريقية».

كما أعرب الدكتور جمال الجعفري رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد عن تقديره وامتنانه لمبادرة الشركة القابضة للاتصالات، وعلى رأسها الدكتور فيصل قرقاب، بالإضافة إلى مجلس إدارة شركة المدار الجديد.

وأكد الجعفري خلال كلمته أن هذا التوقيع سيسهم في تنمية مسيرة نادي الاتحاد في المشاركات الخارجية الأفريقية.

«المدار الجديد» توقع عقد رعاية مع فريق الاتحاد. (إنترنت)

«المدار الجديد» توقع عقد رعاية مع فريق الاتحاد. (إنترنت)

«المدار الجديد» توقع عقد رعاية مع فريق الاتحاد. (إنترنت)