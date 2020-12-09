التصدي والأفريقي يفتتحان الدوري الليبي للكرة الطائرة

جانب من منافسات الدوري الليبي للكرة الطائرة. (إنترنت)

تشهد قاعة الألعاب الرياضية بمصراتة في 25 ديسمبر الجاري انطلاق مرحلة الذهاب لدوري الكرة الطائرة الليبي الجديد للموسم الرياضي 2020 / 2021 لفرق المنطقة الثانية، تحت إشراف الاتحاد الفرعي بمصراتة.

ويقام في الافتتاح مباراتان تجمع فريقي التصدي والأفريقي، وتعقبها مباراة التحدي والاتحاد المصراتي، ويخلد السويحلي للراحة في الأسبوع الأول.

يذكر أن المرحلة الأولى للدوري ستقام على مستوى المناطق الثلاث وبإشراف الاتحادات الفرعية ودون حضور الجمهور، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور للدور السداسي، الذي سيقام بنظام التجمع، ويتأهل منه أصحاب التراتيب الأربعة الأولى للمرحلة النهائية وبنظام جمع النقاط.