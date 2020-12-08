الأهلي طرابلس يخسر مباراته الودية الثانية مع سان بيدرو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 08:49 مساء
الأهلي طرابلس. (إنترنت)

انتهت المباراة الودية الثانية بين فريقي الأهلي طرابلس وسان بيدور العاجي بخسارة الأول بنتيجة هدفين نظيفين، التي أقيمت مساء اليوم بملعب طرابلس الدولي.

الشوط الأول من اللقاء انتهى سلبيا دون أهداف، وكان فريق الأهلي مسيطرا طوال هذا الشوط، ولاحت له فرصتان ارتطمتا بالعارضة مقابل واحدة لفريق سان بيدور، وكان فريقنا الأفضل في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ونفس الأخطاء الدفاعية في جميع مباريات الأهلي وحتى المنتخب الوطني بعدم وجود التغطية اللاصقة، استطاع سان بيدور تسجيل الهدف الأول من ضربة ثابتة في الدقيقة 47، عن طريق اللاعب فبايرس زينقني، وبعدها وبعشر دقائق استطاع إضافة الهدف الثاني وسجله اللاعب الشيخ أحمدو، ولم تكن هناك أي فرص تذكر طوال زمن الشوط الثاني لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لسان بيدور.

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