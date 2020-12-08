الحصادي يستعد لبطولات الشطرنج بمعسكر في الإسكندرية

يوسف الحصادي. (إنترنت)

أكد والد بطل الشطرنج الليبي للفئات السنية يوسف الحصادي، في تصريح إلى بوابة الوسط، أن ابنه دخل من يومين معسكرا بمدينة الإسكندرية على حسابه الخاص تحت إشراف مدربه المصري ناجي مكي.

وأوضح الحصادي أن المعسكر يتواصل لعشرة أيام استعدادا لعدد من البطولات القادمة، ومن بينها بطولة قو مكة التونسية وبطولة دولية بإسبانيا وبطولة العالم المدرسية.

وأضاف الحصادي الكبير أنه جار التنسيق لإقامة عدد من المباريات الودية مع أبطال مصر الدوليين، من بينهم باسم أمين وأدهم فوزي وهشام عبدالرحمن ومحسن الجابري.

يشار إلى أن الحصادي تصنيف 1958 توج ببرونزية العرب وببطولة ليبيا 14 عاما، وببطولات ارينا وال خياري المصرية.