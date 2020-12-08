مصراتة تحتضن اجتماع عمومية الأولمبية الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 08 ديسمبر 2020, 12:04 مساء
الأولمبية الليبية. (إنترنت)

تعقد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الليبية اجتماعها العادي بمدينة مصراتة يومي 26 / 27 ديسمبر الجاري.

وعملت «بوابة الوسط»، أنه بحسب جدول الأعمال المعد يبدأ الاجتماع بكلمة رئيس الجمعية العمومية تليها تكريم عدد من الشخصيات التي قدمت خدمات جليلة للنشاط الرياضي والأولمبي.

وأول البنود مناقشة قبول عضوية الاتحادات الرياضية المنتخبة حديثا، وهي اتحادات التجديف والملاكمة والإسكواش والرياضات الإلكترونية، والترايثلون والريشة الطائرة.

ويتم بعدها عرض قراري مجلس الإدارة بخصوص النائب الأول للجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الرماية عما ارتكبه كل منهما من أفعال جسيمة أضرت باللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية.

ويتم بعدها مناقشة الحساب الختامي للجنة الأولمبية، واعتماد الميزانية التقديرية للعام 2021، يلي ذلك مناقشة مقترح بإضافة تسمية لشعار الأولمبية الليبية، وعرض أعمال مكاتب الاستثمار والمشروعات والقانوني والتضامن الأولمبي للعام 2019 /2020.

يتم بعدها عرض أعمال اللجان التالية: لجنة تنقيح اللائحة المالية للجنة الأولمبية الليبية، ولجنة تنقيح النظام الأساسي للأولمبية الليبية، ولجنة الرياضيين المتميزين، ولجنة إعداد لائحة شوؤن الموظفين، ولجنة إعداد الهيكل التنظيمي للجنة الأولمبيه الليبية.

ومقترح النظر في طلبات البيع والتنازل في أصول منقولة تتمثل في مركبات آلية سلمت لغرض استعمالها الخاص ومضى عليها خمس سنوات، 
ويختتم الاجتماع بعرض المقترحات المحالة من الاتحادات الرياضية أعضاء الجمعية العمومية.

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