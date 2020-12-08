تفاصيل عقود الرعاية الجديدة للأهليين طرابلس وبنغازي

عقود الرعاية الجديدة للأهليين طرابلس وبنغازي. (إنترنت)

وقعت اليوم الإثنين، عقود رعاية بين شركة ليبيانا للهاتف المحمول وناديي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات الدكتور فيصل قرقاب، ورئيس مجلس إدارة ليبيانا للهاتف المحمول عبد المنعم الحجاجي، والمدير العام للشركة مهند الأسطي، ورئيس مجلس إدارة نادي الأهلي طرابلس ساسي بوعون، ورئيس مجلس إدارة الأهلي بنغازي خالد السعيطي وعدد من مدارء مجالس الإدارة ووسائل الإعلام المختلفة من بينها الوسط.

واستهل حفل التوقيع بكلمة لفيصل قرقاب، الذي أكد دعم قطاع الاتصالات لدعم مجال الرياضة والشباب خلال المرحلة القادمة، موضحًا أن اليوم نبدأ هذه الخطوات بتوقيع عقود رعاية بين شركة ليبيانا وكلا من نادي الأهلي بنغازي العريق ونادي الأهلي طرابلس العريق، وتم الترحيب بهذه المناسبة بخالد السعطي وساسي بوعون.

وقال الدكتور فيصل قرقاب أنه آن الآوان لجمع الليبيين وراب الصدع والتركيز على الشباب والرياضة وطى صفحة الماضي والأحزان والآلم والتفكير بمستقبل مضىء من خلال التفكير ودعم الرياضة خاصة كرة القدم.

وأضاف قرقاب أن قطاع الاتصالات أخذ على عاتقه مسؤوالية المساهمة في دعم كل الأندية والنشاطات الرياضية، خاصة في المشاركات الإقليمة والعالمية من أجل رفع علم ليبيا والتأكيد على مشاركة ليبيا في هذه المحافل الدولية.

وقال خالد السعطي رئيس مجلس إدارة الأهلي بنغازي: "سعداءجدا بتواجدنا اليوم في مدينة طرابلس بين أهالنا، وسعداء بلقاء الأخوة في الأندية الرياضية وهي فرصة ثمينة نشكرمجلس إدارة شركة ليبيانا على هذه المبادرة الجميلة والرائعة ونعتبرها ثمينة في هذا الوقت.