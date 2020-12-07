«الزنكولي» يشارك في الاجتماع غير العادي لعمومية الأنوكا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 06:33 مساء
المهندس خالد الزنكولي. (إنترنت)

شارك المهندس خالد الزنكولي، الأمين العام للجنة الأولمبية الليبية في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية لرابطة اللجان الأفريقية (الأنوكا) ANOCA الذي عقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وافتتحته رئيسة البلاد السيدة سهلي وورك، بحضور 51 لجنة أولمبية أفريقية من أصل 54 بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية.

وعلمت «بوابة الوسط» أن تم خلال هذا الاجتماع اعتماد التعديلات على النظام الأساسي، وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ تداخل في الاجتماع عبر مقطع مسجل أشاد فيه بتعديلات النظام الأساسي وبجهود الانوكا في دعم الحركة الأولمبية الدولية.

وقال باخ في كلمته إن الاستعدادات والاحتياطات التي ستوفرها اليابان ستكون غير عادية، وذلك حفاظا على سلامة وصحة الرياضيين وكافة المشاركين في الأولمبياد. 

وحول اجتماع الأنوكا قال الزنكولي إن الاجتماع كان مثمرا بحضور شخصيات أولمبية أفريقية ودولية حيث عقدنا عدة اجتماعية ثنائية مع نظرائنا في القارة، هذا وتم خلال الاجتماع إسناد تنظيم دورة الألعاب الأفريقية الشاطئية الثانية 2023 لمدينة الحمامات التونسية حسب الصفحة الرسمية للجنة الأولمبية.

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