ليبيا خامسا في شطرنج الجامعات الأفريقية

لعبة الشطرنج (أرشيفية : إنترنت)

أشاد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد، بالمشاركة الجيدة لمنتخبي جامعة طرابلس في بطولة الجامعات الأفريقية للشطرنج التي جرت أخيرا عبر الإنترنت.

وأضاف حشاد، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن منتخب البنين جاء خامسا من بين 24 جامعة مشاركة، وعلى المستوى الفردي شهدت البطولة مشاركة 116 لاعبا.

وجاء ترتيب لاعبي ليبيا عبدالله الفيتوري في الترتيب 11 برصيد ست نقاط، ومحمد السوري 12 برصيد ست نقاط، وعبدالسلام انقيطة 18 برصيد ست نقاط، وعبدالله كعبار 73 برصيد 3.5 نقطة، وأسامة دورار 103 برصيد 1.5 نقطة.

ومنتخب بنات ليبيا في الترتيب السابع من 18 جامعة، وعلى الصعيد الفردي جاء ترتيب اللاعبات عائشة الوليد في الترتيب 19 برصيد خمس نقاط، ونيروز البدوي في الترتيب 25 برصيد 4.5 نقطة، وأميرة عبدالقادر 31 برصيد أربع نقاط، وإبرار بن عاشور 38 برصيد 3.5 نقطة، وأمامة الهوني 45 برصيد ثلاث نقاط، ونادين الزرقاني شاركت في آخر جولتين وجاءت في الترتيب 54 برصيد نقطة واحدة.

وفي ختام حديثه شكر حشاد اللاعبين المشاركين على التزامهم وتغلبهم على كل الظروف، وحيا جهود الأستاذين أحمد شراطة وهاشم النعمي وجهاد حمادي على دورهم المتميز وتذليلهم الصعاب أمام المشاركين.