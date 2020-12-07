اتحاد الكرة يعطي الإذن باستئناف مسابقات الفئات السنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 01:54 مساء
مسابقات الفئات السنية. (إنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الراعي لكرة القدم بطرابلس عبدالمولى المغربي، في تصريح لـ«الوسط» أن الاتحاد العام أعطى الإذن باستئناف مسابقات الفئات السنية شريطة الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد من الاتحاد الليبي لكرة القدم، على أن تتحمل الأندية مسؤولية تنفيذه.

وعن البروتوكول والإجراءات الاحترازية المطلوبة قال المغربي: «من ضمن الإجراءات، ضرورة إجراء فحص كورونا لجميع اللاعبين، والأطقم الفنية والإدارية قبل استئناف التدريبات، والاحتفاظ بنتائج الفحوصات وإحالة نسخة منها إلى لجنة الأزمة بهيئة الرياضة، واتحاد الكرة». 

كما أشار المغربي إلى ضرورة وجود طاقم طبي يشرف على التدريبات ويقوم بفحص جميع اللاعبين والطاقمين الفني والإداري قبل دخولهم التدريبات، واستبعاد أي شخص من التدريبات مباشرة عندما تصل درجة حرارته 37.8 أو أعلى، أو تظهر عليه أي أعراض أو يدلي بشعور أي من أعراض الفيروس.

وأكد أنه يجب إلزام الجميع بارتداء الكمامة، وأن تكون التدريبات في ملاعب خارجية واسعة، مع مراعاة التباعد عند التدريب داخل الصالات، وتعقيم معدات التدريب كافة قبل وبعد كل تدريب، والامتناع عن السلام والعناق بين اللاعبين قبل وأثناء وبعد المباراة وعند تسجيل الأهداف.

وفي ختام حديثه قال المغربي: «على الأندية إرسال قائمة لاتحاد الكرة تتضمن 23 لاعبا مؤهلين لخوض المباراة، والجهاز الفني والإداري والطبي وبعدد أقصاه 13 شخصا قبل 24 ساعه من انطلاقة المباراة».

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