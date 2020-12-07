فوز الأولمبي والمسيرة في بطولة السلام لقدامى الرياضيين

جانب من بطولة السلام لقدامى الرياضيين. (إنترنت)

جرت أمس على ملعب إدريس بوعجاجة، بمدينة زوارة مباراتان في بطولة السلام لقدامى الرياضيين، انتهتا بفوز الأولمبي على العروبة بستة أهداف مقابل هدف واحد، ليرتفع رصيد الأولمبي إلى أربع نقاط من ثلاث مباريات.

وفوز المسيرة على ابن زيدون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ليضيف ثلاث نقاط إلى رصيده.

ويتجدد اليوم الإثنين الموعد على نفس الملعب مع مباراتين، الأولى تجمع قدامى السكة وصقور العلالقة، وتعقبها مباراة أساريا والجزيرة.

يشار إلى أن البطولة بمشاركة 13 فريقًا وزعت على ثلاث مجموعات، ويتأهل للمرحلة الثانية «نصف النهائي» المتحصلون على الترتيب الأول في كل مجموعة وأفضل ترتيب ثان من المجموعات الثلاث.