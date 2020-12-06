نادر كارة يكشف عن الخلل الرئيسي في كرة القدم الليبية

نجم المنتخب الليبي لكرة القدم السابق نادر كارة (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر المحلل الرياضي ولاعب المنتخب الوطني لكرة القدم السابق نادر كارة، أن الخلل الرئيسى في كرة القدم الليبية يكمن في النظام الأساسي الذي يجب تعديله في موضوع مواصفات اختيار رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، وأيضًا في موضوع الأصوات الانتخابية للأندية التي تتساوي كبيرها وصغيرها بنفس الصوت.

وقال في تصريحات تلفزيونية لقناة "سلام" إن الأمين العام لاتحاد الكرة وضع جدول أعمال منافى للوائح في الاجتماع المقبل للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وأوضح أن اللجنة الأولمبية لم تحرك ساكنا في مشاكل كرة القدم وغير قادرة على حل مشاكل الرياضة الليبية ولم تحل مشاكلها حتى الآن.