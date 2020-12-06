النصر يغادر دوري أبطال أفريقيا بالخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري

النصر في في دوري أبطال أفريقيا. (المركز الإعلامي)

انتهت مباراة الإياب في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي جمعت النصر الليبي وفريق شباب بلوزداد الجزائري، بفوز الأخير بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب بتيرو سبورت بالقاهرة.

الشوط الأول من المباراة كان هناك استحواذ كبير من جانب الفريق الجزائري الذي اعتمد على الضغظ في مناطق النصر، وخلق المساحات وتوزيع اللعب بالاعتماد على الكرات القصيرة حتى سجل هدفه الأول في الدقيقة 18 عن طريق مدافع بلوزداد شعيب كزاز، بخطاء من حارس مرمي النصر الطلحي، كما شهد هذا الشوط خروج فائز الشيخي بالبطاقة الحمراء.

وفي الشوط الثاني استمرت السيطرة لشباب بلوزداد وتحسن أداء النصر في بعض دقائق من الشوط الثاني، وتحصل على ركلة جزاء أضاعها مهاجم النصر أحمد الهرام في الدقيقة 59، وقبل نهاية المباراة وفي الزمن الإضافي، سجل شباب بالوزداد الهدف الثاني الذي جاء عكسيا.

وبهذه النتيجة يغادر فريق النصر منافسات دوري أبطال أفريقيا، وسيلتحق بمنافسات كأس الكونفدرالية.