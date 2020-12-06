الاتحاد يضرب هورسيد الصومالي بالثلاثية ويتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية

فريق الاتحاد أمام هورسيد الصومالي بالكونفدرالية. (المركز الإعلامي)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في تحقيق الفوز على نظيره هورسيد الصومالي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب السلام الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الاتحاد قد حقق فوزا كبيرا بنتيجة 4/1 على الفريق الصومالي، في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما على الملعب ذاته قبل نحو أسبوع، ليصبح مجموع اللقاءين 7/1.

بهذا الفوز يتخطى الاتحاد فريق هورسيد الصومالي ليتأهل لدور الـ32 بالكونفدرالية، ويضرب موعدا ناريا مع فريق بيراميدز المصري وصيف النسخة الأخيرة من البطولة القارية.