الاتحاد وفشلوم يتصدران غولف طرابلس

جانب من منافسات الجولف بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يتواصل على ملعب نسيم البحر بطرابلس، أسبوعيا دوري الغولف بطرابلس للدرجتين الأولى والثانية.

وأسفرت نتائج الجولة السادسة، في الدرجة الأولى عن فوز أبي الأشهر على قرقارش التخصصي 3/0، والاتحاد على الملعب الليبي 3/0، وفشلوم على الترسانة 3/0.

وفي الدرجة الثانية فوز الملعب الليبي على أبي الأشهر 3/0، وفشلوم على الضواحي 3/0، وأبوسليم على قرقارش التخصصي 3/0.

وجاء الترتيب بعد الجولة السادسة كالتالي:

يتصدر الاتحاد الدرجة الأولى بـ18 نقطة، ويلاحقه فشلوم 15 نقطة وأبي الأشهر 12 نقطة، ورابعا قرقارش ست نقاط، والملعب الليبي ثلاث نقاط والترسانة باق دون نقاط.

وفي الدرجة الثانية الصدارة لفشلوم بـ18 نقطة ويلاحقه الملعب الليبي وأبي الأشهر وأبوسليم برصيد تسع نقاط، لكل منها، والضواحي وقرقارش بـثلاث نقاط.