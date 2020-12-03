تعادل إيجابي بين أهلي طرابلس وسان بيدرو العاجي

صورة من مباراة أهلي طرابلس وسان بيدرو العاجي، الخميس، 3 ديسمبر 2020 (بوابة الوسط).

انتهت المباراة الودية الأولى بين فريقي «أهلي طرابلس» و«سان بيدور» العاجي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم الخميس، بملعب طرابلس الدولي.

الشوط الأول من اللقاء انتهى سلبيًّا دون أهداف، واستطاع نشنوش إنقاذ مرماه من هدفين محققين بسبب ضعف خط منطقة الوسط والتباعد بين المراكز الثلاثة، وألغى الحكم أشرف الفزاني في هذا الشوط هدفًا لـ«أهلي طرابلس» بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي إلى الدقيقة 65، حيث استطاع المحترف الكاميروني جابير جاك، وفي أول ظهور له مع فريق «أهلي طرابلس» وملعب طرابلس الدولي، تسجيل هدف الأهلي.

واستمر الفوز الأهلاوي حتى الدقيقة 73، حيث استطاع مهاجم فريق «سان بيدور» فابريس زينقي تسجيل هدف التعادل في ظل عدم وجود التغطية الدفاعية والتصدي من محمد نشنوش.

المباراة شهدت عديد التغييرات، وهي المباراة الرابعة الودية لـ«أهلي طرابلس»، التي تأتي ضمن استعداداته لكأس الاتحاد الأفريقي والدوري الليبي.

وستكون لضيف «أهلي طرابلس»، فريق «سان بيدور»، مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل.