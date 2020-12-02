تعديل موعد مباراتي «الأهلي طرابلس» و«سان بيدرو»

مباراة الأهلي طرابلس وأبوسليم الودية (المركز الإعلامي)

تقرر إجراء تعديل في مواعيد مباراتي فريق الكرة الأول بنادي «الأهلي طرابلس» و«سان بيدرو» العاجي الوديتين، اللتين ستقامان بملعب طرابلس الدولي.

وتم الاتفاق على إقامة المباراة الأولى غدًا الخميس، وإقامة الثانية يوم الثلاثاء 8 ديسمبر الجاري بهدف الاستعداد بشكل جاد لبطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

«سان بيدرو» العاجي هو ثاني فريق أفريقي يزور ليبيا في غضون أقل من شهر، ويجري مباريات ودية مع فريق «الأهلي طرابلس»، حيث سبق فريق سان بيدور فريق «باميندا» الكاميروني الذي لعب مباراتين وديتين فاز في الأولى بنتيجة هدفين مقابل هدف، وتعادل في الثانية سلبيًّا.

وأكدت مصادر لـ«بوابة الوسط» أن هناك احتمالية بعدم نقل المباراة مرئيًّا بناء على طلب المدرب التونسي جلال القادري، مدرب فريق «الأهلي طرابلس».