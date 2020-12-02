بالصور: «بناء الأجسام» يناقش عودة النشاط في المنطقة الوسطى

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 02 ديسمبر 2020, 05:50 مساء
القريو يعقد اجتماعًا في مصراتة (بوابة الوسط)

عقد رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المهندس عادل القريو اجتماعًا، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة مصراتة مع رئيس فرع هيئة الشباب والرياضة بمصراتة أسامة سميو، وعضو اتحاد اللعبة عن المنطقة الوسطى أحمد سوالم، بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد الفرعي لبناء الأجسام بالمنطقة الذي تم تشكيله مؤخرًا.

وتم خلال الاجتماع الذي حضره أيضًا، أمين عام الاتحاد أحمد سعيد وأمين الصندوق عادل البيباص، مناقشة إمكانية عودة النشاط الرياضي وفق البروتوكول الصادر عن الهيئة العامة للشباب والرياضة.

وكان الاتحاد الفرعي الوسطى الذي انتُخب مؤخرًا في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي ضم سالم محمد أبوبكر قصيبات رئيسًا وفتحي عبد السلام نائبًا ومحمد سالم أبو شعالة مقررًا وعضوية كل من محسن عبد السلام بالنور وعبدالسلام عبد الحفيظ القنيدي وأحمد عبد السلام القزيري وفاطمة عمر غريبة.

وتم خلال الاجتماع تبادل الهدايا والدورع بين الاتحاد الليبي لبناء الأجسام وفرع هيئة الشباب والرياضية مصراتة والاتحاد الفرعي الجديد.

القريو يعقد اجتماعًا في مصراتة (بوابة الوسط)
القريو يعقد اجتماعًا في مصراتة (بوابة الوسط)
القريو يعقد اجتماعًا في مصراتة (بوابة الوسط)
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