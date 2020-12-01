اتحاد الكرة الليبي يبحث ملفات مدربين أجانب للمنتخب

ألان جيريس في اليمين وحمادة صدقي في اليسار (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط» من مصادر مطلعة أن عدد الملفات المطروحة على اللجنة الفنية المكلفة باختيار مدير فنى جديد للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، وصلت إلى أربعين ملفا لمدربين عرب وأجانب.

من بين الأسماء المطروحة المدرب المصري حمادة صدقي، والمدرب المغربي محمد ظافر، ومن الأسماء المطروحة بقوة المدرب الفرنسي المعروف ألان جيريس.

وكان اتحاد الكرة قد شكل لجنة فنية مكونة من فرحات سالم ومحمد الشارف والطيب أميمة، لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب الليبي.

يأتي هذا بعد أن قدم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول استقالة جماعية، تحت قيادة المدير الفني علي المرجيني، بعد أيام من الخسارة المريرة أمام غينيا الاستوائية، ذهابا وإيابا، في الجولتين الثالثة والرابعة، ضمن تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2022.

جاءت الاستقالة الجماعية، رغم نفي سابق لعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الليبي، يونس الكزة، حيث أكد بقاء المرجيني، رغم الخسارة، نافيا ما تردد بشأن إقالته أو رحيله.

منتخب غينيا الاستوائية كان بعيدا عن دائرة المنافسات في البداية، وظل بلا نقاط، قبل مواجهة «فرسان المتوسط»، بينما حجز منتخب تونس البطاقة الأولى عن المجموعة العاشرة، تاركا الصراع المرير على البطاقة الثانية.

البطاقة الثانية باتت متأرجحة بين منتخبات غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني برصيد ست نقاط، ثم يأتي في المركز الثالث منتخب تنزانيا برصيد أربع نقاط، وأخيرا ليبيا برصيد ثلاث نقاط فقط.

لم يعد أمام المنتخب الليبي سوى الانتظار لشهر مارس من العام المقبل 2021، الذي من المقرر أن يشهد مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، وباتت فرصة «فرسان المتوسط» صعبة عمليا للغاية، لكنها ما زالت قائمة نظريا.

تعود المنافسات في مارس المقبل، ويتبقى لمنتخب ليبيا استقبال المتصدر والمتأهل، منتخب تونس في الجولة الخامسة، وفي الجولة السادسة والأخيرة يحل فيها منتخب ليبيا ضيفا على تنزانيا.