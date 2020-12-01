المرجيني يقود استقالة جماعية في منتخب ليبيا

علي المرجيني (المركز الإعلامي)

قدم الجهاز الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم استقالة جماعية، تحت قيادة المدير الفني علي المرجيني، بعد أيام من الخسارة المريرة أمام غينيا الاستوائية، ذهابا وإيابا، في الجولتين الثالثة والرابعة، ضمن تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2022.

تأتي الاستقالة الجماعية، رغم نفي سابق لعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الليبي، يونس الكزة، حيث أكد بقاء المرجيني، رغم الخسارة، نافيا ما تردد بشأن إقالته أو رحيله.

منتخب غينيا الاستوائية كان بعيدا عن دائرة المنافسات في البداية، وظل بلا نقاط، قبل مواجهة «فرسان المتوسط»، بينما حجز منتخب تونس البطاقة الأولى عن المجموعة العاشرة، تاركا الصراع المرير على البطاقة الثانية.

البطاقة الثانية باتت متأرجحة بين منتخبات غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني برصيد ست نقاط، ثم يأتي في المركز الثالث منتخب تنزانيا برصيد أربع نقاط، وأخيرا ليبيا برصيد ثلاث نقاط فقط.

لم يعد أمام المنتخب الليبي سوى الانتظار لشهر مارس من العام المقبل 2021، الذي من المقرر أن يشهد مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، وباتت فرصة «فرسان المتوسط» صعبة عمليا للغاية، لكنها ما زالت قائمة نظريا.

تعود المنافسات في مارس المقبل، ويتبقى لمنتخب ليبيا استقبال المتصدر والمتأهل، منتخب تونس في الجولة الخامسة، وهنا تلعب تونس دورا مؤثرا في أمل ليبيا، حال تخطي «فرسان المتوسط» لـ«نسور قرطاج»، ثم نجاح «النسور» في تعطيل غينيا الاستوائية في الجولة السادسة والأخيرة التي يحل فيها منتخب ليبيا ضيفا على تنزانيا، وفي حال اقتناصه الست نقاط المتبقية، وتعثر غينيا الاستوائية وتنزانيا في المرحلتين المتبقيتين، قد تتولد معجزة التأهل والصعود التي باتت في غاية الصعوبة.