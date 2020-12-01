الكزة: لا خلافات مع الشلماني.. والإعلام ركز على السلبيات طوال 4 أعوام

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 04:54 مساء
يونس الكزة (المركز الإعلامي)

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، يونس الكزة، أن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم فيه مخالفات عديدة.

وأوضح الكزة أنه يقول رأيه الشخصي في ذلك، وليس أي خلاف مع رئيس الاتحاد عبدالحكيم الشلماني.

وقال الكزة في تصريحات تلفزيونية لقناة «سلام»: «إن الاجتماع يفترض أن يتم فيه قفل الحسابات الختامية وتحديد موعد الانتخابات القادمة».

واختتم الكزة حديثه قائلا: «الأندية لم تساعد على عمل اتحاد الكرة إطلاقا، والعام الأول والثاني للاتحاد الحالي الذي تنتهى سنواته الأربع بعد أشهر كان إيجابيا، ولكن الإعلام لم يركز على الإيجابيات».

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