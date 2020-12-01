ليبيا تواجه مصر في بداية الطريق إلى «أمم أفريقيا للشباب»

منتخب ليبيا للشباب (المركز الإعلامي)

سحبت أمس، الإثنين، قرعة بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لمنتخبات تحت 20 عاما، التي ستقام في تونس من 15 إلى 28 ديسمبر المقبل، بمشاركة خمسة منتخبات هي ليبيا وتونس والمغرب والجزائر ومصر.

البطولة التي ستقام في تونس مؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في موريتانيا 2021.

المباراة الافتتاحية في الخامس عشر من ديسمبر ستجمع منتخب شباب ليبيا مع المنتخب المصري، في مواجهة مرتقبة في الملعب الأولمبي بالمنزه.

مصر تواجه تونس على ملعب حمادي العقربي برادس، في 18 ديسمبر، والجزائر مع المغرب بملعب الأولمبي بالمنزه.

يشهد يوم 21 ديسمبر مواجهة المغرب مع تونس في ملعب حمادي العقربي برادس، وليبيا مع الجزائر بملعب الأولمبي بالمنزه.

أما يوم 24 ديسمبر فيواجه الجزائر منتخب مصر بملعب الأولمبي بالمنزه، والمغرب مع ليبيا بملعب حمادي العقربي برادس.

وفي 27 ديسمبر تواجه تونس منتخب ليبيا بملعب حمادي العقربي برادس، ومصر مع المغرب بملعب الأولمبي بالمنزه.

ويتأهل أصاحب المركزين الأول والثاني في نهاية هذه البطولة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في موريتانيا 2021.