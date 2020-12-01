ليبيا تواجه مصر في بداية الطريق إلى «أمم أفريقيا للشباب»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 04:46 مساء
منتخب ليبيا للشباب (المركز الإعلامي)

سحبت أمس، الإثنين، قرعة بطولة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم لمنتخبات تحت 20 عاما، التي ستقام في تونس من 15 إلى 28 ديسمبر المقبل، بمشاركة خمسة منتخبات هي ليبيا وتونس والمغرب والجزائر ومصر.

البطولة التي ستقام في تونس مؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا، التي ستقام في موريتانيا 2021.

المباراة الافتتاحية في الخامس عشر من ديسمبر ستجمع منتخب شباب ليبيا مع المنتخب المصري، في مواجهة مرتقبة في الملعب الأولمبي بالمنزه.

مصر تواجه تونس على ملعب حمادي العقربي برادس، في 18 ديسمبر، والجزائر مع المغرب بملعب الأولمبي بالمنزه.

يشهد يوم 21 ديسمبر مواجهة المغرب مع تونس في ملعب حمادي العقربي برادس، وليبيا مع الجزائر بملعب الأولمبي بالمنزه.

أما يوم 24 ديسمبر فيواجه الجزائر منتخب مصر بملعب الأولمبي بالمنزه، والمغرب مع ليبيا بملعب حمادي العقربي برادس.

وفي 27 ديسمبر تواجه تونس منتخب ليبيا بملعب حمادي العقربي برادس، ومصر مع المغرب بملعب الأولمبي بالمنزه.

ويتأهل أصاحب المركزين الأول والثاني في نهاية هذه البطولة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في موريتانيا 2021.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرياضة الليبية تودع دراج الاتحاد والمنتخب علي العيساوي
رياضة محلية
رسومات أطفال «مركز القلب بأسوان» تزين حقيبة مهرجان «القاهرة»
ثقافة وفن
«بايونتيك» و«فايزر» تقدمان طلبا للحصول على ترخيص للقاح «كوفيد-19» في الاتحاد ...
دولى
«كورونا» يفرمل هاميلتون عن ملاحقة الأسطورة شوماخر
رياضة عالمية
عملة «بيتكوين» ترتفع إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
الكويت: الانتخابات التشريعية.. حملات إلكترونية وغياب الولائم الفاخرة
عربى
ليستر سيتي يرفض اللحاق بتوتنهام وليفربول في قمة الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
وسط ترقب لاجتماع «أوبك +».. ليبيا والإمارات ترفعان إمدادات نوفمبر بـ750 ألف ...
ليبيا
«كاف» يسند مباراة في مصر لطاقم تحكيم ليبي
رياضة محلية
العالم النووي الإيراني المغتال محسن فخري زاده.. معلومات شحيحة ودور مهم
دولى
تلفزيون «برس»: السلاح المستخدم في اغتيال العالم الإيراني صنع في «إسرائيل»
دولى
شركة «موديرنا» ستقدم الإثنين طلبات ترخيص للقاحها ضد «كورونا» في الولايات المتحدة...
دولى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السوق الموازية: تراجع كبير في أسعار العملات الدولية أمام الدينار