الجدي يطلب الاهتمام بالألعاب بنفس درجة كرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 04:38 مساء
فتحي الجدي (أرشيفية : الإنترنت)

طالب رئيس منظمة المرصد الرياضي للشفافية، فتحي الجدي، الأندية الليبية بإعادة الاهتمام بكل الألعاب مثلما كان في السابق بما ينعكس إيجابًا على الرياضة.

وقال الجدي في تصريحات إذاعية لقناة الوطنية المسموعة: «إن التضخم الذي حصل في كرة القدم الليبية برفع عقود اللاعبين المالية أرهق الأندية، وسبب في التدهور الحاصل للعبة، حيث أصبحت الأندية الليبية مرهونة للمصارف».

ودعا الجدي للاستفادة من تجارب الدول الأفريقية التي تفوقت على ليبيا، كما دعا الإعلام الرياضي لتبني خطاب تنويري والاهتمام بكل الألعاب وعدم اقتصار الاهتمام بكرة القدم فقط.

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