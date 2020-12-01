فرع هيئة الشباب بطرابلس ينظم «مهرجان سلام ليبيا»

في مناسبة الذكرى الـ58 لاستقلال ليبيا ينظم فرع هيئة الشباب والرياضة بطرابلس مهرجانًا رياضيًّا تحت شعار «مهرجان سلام ليبيا» بمشاركة قدامى الرياضيين في ألعاب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد.

وعُـقد صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع التحضري التمهيدي لهذا الاجتماع من قبل أعضاء فرع هيئة الشباب والرياضة بطرابلس.

وفي إطار نشاط هيئة الشباب والرياضة، عُـقد، أمس الإثنين بقاعة الاجتماعات بمقر الحركة العامة للكشافة والمرشدات بطرابلس، اجتماع مديري فروع الهيئة العامة للشباب والرياضة بالمناطق، الذي سيستمر لمدة يومين.

وافتتحت جلسة الاجتماع التي ضمت مديري فروع الهيئة العامة للشباب والرياضة في مختلف المناطق وهي من الساحل الغربي والجبل الغربي والزاوية والجفارة وطرابلس ومصراتة والمرقب وسرت وأجدابيا والمرج وغات وسبها ومرزق والجفرة ونالوت، وتغيَّبت ثلاث مناطق لأسباب مختلفة.