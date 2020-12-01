بن سليم لـ«بوابة الوسط»: كشاف ومرشدات ليبيا يعتلون المناصب القيادية العربية والدولية

الدكتور فرج محمد بن سليم (إنترنت)

أكد القائد العام للحركة العامة للكشافة والمرشدات، الدكتور فرج محمد بن سليم، أن الكشافة الليبية تعتلي حاليًا المناصب القيادية نظير دورها القيادي والإنساني في جميع البرامج الإنسانية.

وقال بن سليم في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» على هامش اجتماع مديري فروع الهيئة العامة للشباب والرياضة بالمناطق، الذي أُقيم بالمقر الرئيسي لحركة الكشافة والمرشدات بطرابلس: «إن كشافة ومرشدات ليبيا لها جذور تاريخية في التواصل والعمل الإنساني ولها عديد الإسهامات في الحملات المستمرة في التوعية وتقديم المساعدات، خصوصًا في التخفيف من الإصابة بفيروس كورونا من خلال صناعة كمامات الوقاية ذاتيًّا، وكان لها دور بارز في توزيع الملصقات وحملات التعقيم والإرشادات وتقديم المعونات والمساعدات في جميع الظروف التي تمر بها البلاد».

وأضاف: «كذلك في المشاركات الإيجابية لحركة الكشافة والمرشدات في جميع البرامج العربية والأفريقية والدولية، ولنا مشاركة متميزة آخرها مشاركة الحركة في المخيم الكشفي العربي البيئي الافتراضي الأول عبر (زوم)، الذي كان لنا شرف الحضور في هذا المخيم بثمانية مشاركين وقائد، ومشاركتي شخصيًّا في هذا المخيم».

حضر القائد العام الدكتور فرج بن سليم، والمفوض الدولي القائد علي غولة، ومفوض البرامج القائد أنور عقيل، والمسؤول الوطني على قبيلة الأرض القائد خليفة مكراز، وكذلك العديد من قادة الجمعيات الكشفية العربية ومدير الإقليم الكشفي العربي الدكتور عمرو حمدي، ورئيس اللجنة الكشفية الفرعية لخدمة وتنمية المجتمع القائد صخر حمد.

هدف المخيم بناء قدرات الكشافين العرب ورفع مستوى الوعي البيئي لديهم، والإسهام في إعداد وبناء جيل كشفي بيئي مسؤول لديه القدرة على إطلاق المبادرات البيئية وتنفيذها على أرض الواقع، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مناصرة قضايا البيئة التي تواجهها مجتمعاتهم.

ودارت محاور المخيم حول التنوع البيولوجي وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية واستخدامها في زراعة الأسطح والحفاظ على المياه وإعداد وتنفيذ حملات التوعية البيئية وأيضًا التغيير المناخي وما ينجر عنه من كوارث بيئية والتدخل أثناء الأزمات البيئية والتصحر وقبيلة الأرض وكانت المشاركة الليبية فاعلة في المخيم.

وعن المناصب القيادية التي تحصلت عليها الحركة الكشفية في ليبيا، قال الدكتور فرج محمد بن سليم: «إن ليبيا حاليًا تتبوأ عدة مراكز مهمة على المستويين العربي والعالمي من بينها حصول الدكتور أحمد الصبيع على منصب رئيس الإقليم العربي للمرشدات، وحصول كميلة التكالي على عضوية منتدى الشباب العالمي للمرشدات، ومالك العيساوي على منصب نائب رئيس اللجنة الكشفية الشبابية العربية، ورمضان كريم رئيس لجنة تنمية القيادات العربية، وكذلك صالح أبوسهمين بعضوية تنمية العضوية، وعادل سالم عبد السلام عضو لجنة المالية العربية، وعبدالمطلب الشريف عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي بالمنظمة الكشفية العربية».

وعن التعاون بين حركة الكشافة وهيئة الشباب والرياضة قال بن سليم: «هناك تعاون وثيق بين الحركة وهيئة الشباب في جميع المناشط الشبابية وفي أكثر من مجال شبابي أو رياضي أو حملات توعية أو صيانة مقار حركة الكشافة، وجارٍ العمل على تقديم دراسة للقاء شبابي تنظمه الحركة الكشفية بدعم من الهيئة العامة للشباب والرياضة».

واختتم بن سليم حديثه مع «بوابة الوسط» قائلًا: «إن مسرح الكشاف مفتوح للجميع لاستغلاله وفق اللائحة المالية الاستثمارية لكشاف ومرشدات ليبيا والأولوية في الحجز للفرق الفنية والمسرحية والمؤسسات الاجتماعية وهو براح مفتوح، ولكن وفقًا للتنسيق المسبق وآليات الحجز».

ويعد الدكتور فرج محمد بن سليم من الشخصيات الإدارية الرياضية، وسبق له أن تقلد عديد المناصب الإدارية وأسهم في البرامج الشبابية والرياضية ووضع عديد اللوائح والقوانين.

نشاط الكشافة (إنترنت)