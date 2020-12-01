ليبيا في انتخابات «دولي الترايثلون»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 01 ديسمبر 2020, 04:28 مساء
الإسبانية ماريسول كاسادو (إنترنت)

شارك رئيس الاتحاد الليبي  لـ«الترايثلون»، علي زايد، في الاجتماع الانتخابي للاتحاد الدولي  لـ«الترايثلون» عبر الإنترنت.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال زايد: «أًعيد انتخاب الإسبانية ماريسول كاسادو رئيسًا للاتحاد لفترة جديدة وبأغلبيه 86 صوتًا، وحصول منافسها الدنماركي مادس فرويد على 43 صوتًا».

وأضاف: «كما انتخب الياباني شين أوستوكا نائبًا للرئيس وتكوَّن المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي من الأميركي غابريلا والفرنسي سان جان والأسترالي ماليز ستوارت».

واختتم: «ضم المجلس أيضًا الكندي بوكانان واختير عربيان في اللجان المعاونة للاتحاد المصري ياسر حسني في اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات، والتونسي أحمد علوش في لجنة الرياضات المتعددة».

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