ليبيا في انتخابات «دولي الترايثلون»

شارك رئيس الاتحاد الليبي لـ«الترايثلون»، علي زايد، في الاجتماع الانتخابي للاتحاد الدولي لـ«الترايثلون» عبر الإنترنت.
وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال زايد: «أًعيد انتخاب الإسبانية ماريسول كاسادو رئيسًا للاتحاد لفترة جديدة وبأغلبيه 86 صوتًا، وحصول منافسها الدنماركي مادس فرويد على 43 صوتًا».
وأضاف: «كما انتخب الياباني شين أوستوكا نائبًا للرئيس وتكوَّن المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي من الأميركي غابريلا والفرنسي سان جان والأسترالي ماليز ستوارت».
واختتم: «ضم المجلس أيضًا الكندي بوكانان واختير عربيان في اللجان المعاونة للاتحاد المصري ياسر حسني في اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات، والتونسي أحمد علوش في لجنة الرياضات المتعددة».