ليبيا في انتخابات «دولي الترايثلون»

الإسبانية ماريسول كاسادو (إنترنت)

شارك رئيس الاتحاد الليبي لـ«الترايثلون»، علي زايد، في الاجتماع الانتخابي للاتحاد الدولي لـ«الترايثلون» عبر الإنترنت.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال زايد: «أًعيد انتخاب الإسبانية ماريسول كاسادو رئيسًا للاتحاد لفترة جديدة وبأغلبيه 86 صوتًا، وحصول منافسها الدنماركي مادس فرويد على 43 صوتًا».

وأضاف: «كما انتخب الياباني شين أوستوكا نائبًا للرئيس وتكوَّن المجلس التنفيذي الجديد للاتحاد الدولي من الأميركي غابريلا والفرنسي سان جان والأسترالي ماليز ستوارت».

واختتم: «ضم المجلس أيضًا الكندي بوكانان واختير عربيان في اللجان المعاونة للاتحاد المصري ياسر حسني في اللجنة الطبية ومكافحة المنشطات، والتونسي أحمد علوش في لجنة الرياضات المتعددة».