الرياضة الليبية تودع دراج الاتحاد والمنتخب علي العيساوي

الدراج علي العيساوي (أرشيفية : الإنترنت)

ودعت الرياضة الليبية، أمس الإثنين، دراج نادي الاتحاد والمنتخب الليبي علي العيساوي عن عمر 63 عامًا.

الراحل كان من الدراجين المتميزين في سبعينات القرن الماضي، وفي سجله عديد الإنجازات الرياضية من بينها ذهبية دورة الإجلاء بطرابلس.

أيضًا سبق وسجل ذهبية دورة المعرض فرق، وذهبية دورة الألعاب الأفريقية بالجزائر 1978 وفضية بطولة ليبيا وفضية بطولة العرب الأولى بالمغرب 1978 وهو سباق الفرق ضد الساعة.

بعد اعتزاله أشرف على تدريب دراجات نادي الاتحاد، وحقق معه عديد النتائج الجيدة، كما تقلد منصب نائب رئيس الاتحاد الفرعي للدارجات بطرابلس لعدة سنوات.