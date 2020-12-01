ليبيا تبتعد عن بطولة العالم للشطرنج

أُسدل الستار على بطولة أفريقيا للشطرنج للفئات السنية (ذكور وإناث) وابتعد لاعبو ليبيا عن التراتيب الثلاثة الأولى المؤهلة لبطولة العالم لشطرنج الفئات السنية.

توجت بذهبية بطولة 10 سنوات إناث اللاعبة ليلى من المغرب برصيد 7 نقاط، والفضية للمصرية سلمى حواس بـ6 نقاط، والبرونزية للجزائرية نايلة نور برصيد 5 نقاط، وجاءت ليلى رهف الحاسي في الترتيب العاشر برصيد 3 نقاط.

وتوجت المصرية جوي روماني بذهبية 12عامًا برصيد 7 نقاط، ونالت الفضية المغربية كينزا برصيد 6 نقاط والبرونزية للجنوب أفريقية دافيدا بـ5 نقاط وجاءت الليبية غالية القطعاني في الترتيب 13من 16 لاعبة وبرصيد نقطتين.

ذهبية بطولة 14 عامًا فتيات توجت بها البوتسوانية تاليدي برصيد 6 نقاط، ونالت الفضية أرتامن من جنوب أفريقيا بـ5.5 نقطة والبرونزية للاعبة مالاوي سانتوشا برصيد 5 نقاط، وجاءت الليبية آية الزرقاني في الترتيب 11 من بين 14 لاعبة برصيد نقطتين.

وتوجت بذهبية 16 عامًا إناث المغربية أحلام مخلوف برصيد 6 نقاط والفضية للبوتسوانية ريفولي برصيد 5.5 نقطة والبرونزية للكينية نايا برصيد 5 نقاط وجاءت الليبية سعاد الرايس في الترتيب 13 والأخير بنقطة.

وتوجت بذهبية بطولة 18 عامًا المصرية يارا العلام برصيد 6.5 نقطة، ونالت الفضية الجنوب أفريقية لاروشا برصيد 6 نقاط والبرونزية للاعبة أنغولا لويوا برصيد 5.5 نقطة، وجاءت الليبية مسرة أبوظهير في الترتيب 11 والأخير برصيد نقطة.

توج بذهبية 10 سنوات ذكور الجنوب أفريقي ليفتان برصيد 7نقاط، ونال الفضية للاعب فيليكس رفايل برصيد 6 والبرونزية للمصري محمد حسام برصيد 4.5 نقطة.

وجاء ترتيب لاعبي ليبيا عثمان كرناف في الترتيب 16 برصيد 2.5 نقطة، وفرج القطعاني في الترتيب 19 برصيد نقطة واحدة.

وجاءت التراتيب الثلاثة الأولى لبطولة 12 عامًا ليحصد المصريون المراكز الأولى بالذهبية لمارتن مينا برصيد 6.5 نقطة والفضية لميشال جورج برصيد 6 نقاط والبرونزوية لأحمد كندال بـ 5.5 نقطة وجاء الليبي عمر فطيس سادًسا برصيد 4 نقاط.

توج بذهبية 14 عامًا ذكور الجنوب أفريقي ميشال برصيد 5.5 نقطة ونال الفضية المغربي محمد التومي برصيد 5 نقاط والبرونزية للموريتاني عبدالرحيم محمد برصيد 5 نقاط، وجاء الليبي عبدالمنعم أبوظهير ثامنًا برصيد 3 نقاط.

جاءت التراتيب الثلاثة الأولى لبطولة 16 عامًا للاعبي جنوب أفريقيا بالذهبية للاعب ياشيل برصيد 6 نقاط، وجاء الليبيان يوسف الحصادي في الترتيب 13 بنقطة واحدة والمعتصم مسعود في الترتيب 14 من 15 مشاركًا بنقطة واحدة أيضًا.

وفي بطولة 18 عامًا جاء الليبي عبدالحكيم القرطبي في الترتيب الأخير، ولم يشارك في الجولتين السادسة والسابعة وسحبت منه نقاطه الأربع التي سجلها في الجولات الخمس الأولى.