تواصل معسكر منتخب اليد بسبها

معسكر منتخب اليد بسبها (فيسبوك)

يتواصل تحت رعاية لجنة المنتخبات العامة بالاتحاد الليبي لكرة اليد معسكر التجمع النهائي المقام بقاعة الألعاب الرياضية بمدينة سبها.

يشارك لاعبو اتحادات المناطق الأربع، التي منها سيتم اختيار منتخب ليبيا لفئة الشباب مواليد 2000-2001 ويشرف على عملية الاختيار المدرب الوطني وليد القبلاوي، بحسب صفحة المركز الإعلامي عبر «فيسبوك».

يساعد القبلاوي المدرب سعد الغرياني من خلال التدريبات والمباريات الودية التي ستقام خلال التجمع الذي يشارك فيه قرابة 40 لاعبًا من هذه الاتحادات.

وسيختاراتحاد اليد منتخب الشباب للمشاركة في البطولة الأفريقية التي ستقام بالمملكة المغربية خلال الفترة المقبلة في انتظار تحديد الموعد.