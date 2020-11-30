القنطري يعقد اجتماع فرع هيئة الشباب بطرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 06:08 مساء
القنطري يعقد اجتماع فرع هيئة الشباب بطرابلس (فيسبوك)

عُـقد، اليوم الإثنين بقاعة الاجتماعات بمقر الحركة العامة للكشافة والمرشدات بطرابلس، اجتماع مديري فروع الهيئة العامة للشباب والرياضة بالمناطق، الذي سيستمر لمدة يومين.

وافتتحت جلسة الاجتماع التي ضمت مديري فروع الهيئة العامة للشباب والرياضة في مختلف المناطق وهي من الساحل الغربي والجبل الغربي والزاوية والجفارة وطرابلس ومصراتة والمرقب وسرت وأجدابيا والمرج وغات وسبها ومرزق والجفرة ونالوت، وتغيَّب ثلاثة مناطق لأسباب مختلفة.

الجلسة الافتتاحية استهلها رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، بكلمة أكد خلالها أهمية الدور المنوط بالفروع من أجل النهوض بالبرامج التي تعدها الهيئة للنهوض بالبنى التحتية التي شهدت نقلة نوعية من قبل الهيئة خلال المواسم الماضية، وأن هدف الهيئة هو خلق أنشطة رياضية وشبابية في جميع مناطق ليبيا بالتعاون بين الهيئة والفروع.

وأضاف القنطري قائلًا: «يجب الاعتماد على الكفاءات في عمل الفروع، والابتعاد عن الحاصصة التي أسهمت في تدني وانحدار النشاط الرياضي، وأمامنا مسؤولية كبيرة تقع على اعتاقنا في الاختيارات عندما نختار رئيس فرع ليست له أي دراية أو خطة، ولا يقدر أن يؤسس قاعدة للنهوض بالفرع في منطقته».

وقال: «إن الهيئة وفرت مبالغ كبيرة، خصوصًا الدعم الذي كان يخصص لاتحاد الكرة، حيث وفرت الهيئة كل متطلبات اتحاد الكرة من معسكرات وسفر وإقامة وتنقل؛ لأن كرة القدم هي أحد الأعمدة الأساسية فإن نجحت تنجح جميع الألعاب الرياضية».

وأضاف: «يجب أن تكون هناك مقار محترمة للفروع وصلاحيات تامة؛ لأن الفرع هو المسؤول عن النشاط الرياضي في المنطقة، ولابد من البناء السليم لمكاتب الهيئة».

وأكمل: «الهيئة قامت بالعديد من مشاريع البنى التحتية، وصلت إلى 191 مشروعًا من ملاعب وصالات ومراكز شبابية وصيانة مقار الكشافة وبيوت الشباب في جميع مناطق ليبيا في الغرب والجنوب والوسط والشرق؛ لأن الرياضة هي لم الشمل ومنارة للبناء وضرورة مساندة الفروع وتذليل الصعاب التي تواجهها حتى تتمكن من تأدية عملها المنوط بها، وذلك بتكوين حلقة الترابط بينها وبين المكاتب والأندية الرياضية لتطوير قطاع الشباب والرياضة بالعمل المشترك بين الهيئة والفروع».

وتم في الاجتماع مناقشة بنود محضر الاجتماع السابق وعرض لائحة التنظيم الداخلي ومناقشة الهيكل التنظيمي وتفويض بعض الاختصاصات للفروع، كما تم سرد وعرض الخطط والبرامج الخاصة بالفروع والمكاتب لسنة 2021.

حضر الاجتماع القائد العام لحركة الكشافة الدكتور فرج القماطي، الذي أكد أهمية الحركة الكشفية في مسارات هيئة الشباب والرياضة ودورها المساند لبرنامج الهيئة، ودورها المنوط بها في البرامج الإنسانية المختلفة، التي أصبحت ظاهرة للعيان.

وكرمت الحركة العامة للكشافة والمرشدات، على هامش هذا الاجتماع، الدكتور بشير القنطري رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة.

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