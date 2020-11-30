حكم السلة الليبي هيثم الساروي يكلف مهمة جديدة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 06:03 مساء
هيثم الساروي (فيسبوك)

بعد النجاح المتميز والإشادة من الاتحاد الأفريقي لكرة السلة للحكم الليبي الدولي هيثم الساروي، تم تكليفه مهمة جديدة بعد أدائه المميز ومشاركته بتحكيم تصفيات أمم أفريقيا في مدينة الإسكندرية المصرية بتحكيمه في ثلاثة لقاءات.

وتم تكليف الساروي، اليوم الإثنين، بلقاء الذهاب في العاصمة المصرية القاهرة والمشاركة في تحكيم بطولة أمم أفريقيا تحت 18 عامًا، التي ستقام في الفترة بين 2 10 ديسمبر المقبل حسب الصفحة الرسمية لكرة السلة عبر «فيسبوك».

وشارك الساروي ضمن التحكيم الثلاثي في لقاء منتخبي مصر وأوغندا، وانتهى اللقاء لصالح منتخب مصر بنتيجة (96/77) في إطار مباريات التصفيات الأفريقية لمنتخبات المنطقة الخامسة، التي تضم مصر والمغرب والرأس الأخضر وأوغندا، المقامة بمدينة الإسكندرية المصرية.

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