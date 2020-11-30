اتحاد الكرة يأذن باستئناف مسابقات الفئات السنية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 05:56 مساء
الاتحاد الليبي لكرة القدم (المركز الإعلامي)

أرسل الاتحاد الليبي لكرة القدم رسائل إلى الاتحادات الفرعية بالمناطق باستئناف مسابقات الفئات السنية لكرة القدم، شريطة أن تتحمل الأندية مسؤولية تنفيذ البروتوكول الصحي واتخاد التدابير اللازمة لتطبيقه.

الإجراءات من شأنها حماية الأفراد الذين لهم علاقة بهذه المسابقات من رياضيين ومسيِّرين وحكام ومدربين من جائحة «كورونا»، بحسب الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر «فيسبوك».

تأتي تلك الخطوة تمهيدًا لخطوات أخرى نحو الاستعداد لبدء الموسم الكروري الجديد بعد أن كشف رئيس اتحاد الكرة الموقت، عبدالحكيم الشلماني، اتجاهه لانطلاق الموسم قبل نهاية العام الجاري.

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