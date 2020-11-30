ليبيا في اجتماع عمومية الاتحاد الدولي لـ«مواي تاى»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 05:02 مساء
اجتماع سابق لـ«مواي تاى» (أرشيفية : الإنترنت)

شاركت ليبيا، أمس الأحد، في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لـ«مواي تاي» الذي عقد عبر الإنترنت من خلال حضور رئيس الاتحاد محمد الزروق، وأمين عام الاتحاد حسين الفروج.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال الفروج: «الاجتماع كان بحضور رئيس الاتحاد الدولي الدكتور تابسوان، وأمينه العام ستيفان فوكس، وأعضاء مكتبه التنفيذي والأعضاء بالجمعية العمومية من ممثلي الاتحادات الوطنية والقارية».

وأضاف الفروج: «تم خلال الاجتماع التصويت على تقرير الاجتماع الأخير، والتقرير المالي وتقرير الاتحادات المنخرطة حديثًا، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بلجنة القوانين ولجنة مكافحة المنشطات ولجنة الرياضيين واللجنة التأديبية، والاطلاع على جدول المنافسات المقبلة للعام 2021».

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