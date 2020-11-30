ليبيا تغيب عن العلامة الكاملة في منافسات «شطرنج أفريقيا»

لاعب الشطرنج الليبي عمر فطيس (أرشيفية : إنترنت)

يشهد اليوم الإثنين إقامة آخر جولتين السادسة والسابعة في بطولة أفريقيا للشطرنج للفئات السنية عبر الإنترنت.

جاءت وضعية اللاعبين الليبيين المشاركين في البطولة لتشهد في بطولة عشر سنوات، التي شهدت مشاركة 20 لاعبا يتصدرها الجنوب أفريقي، ليفتان، بالعلامة الكاملة خمس نقاط من خمس جولات، ويأتى ترتيب لاعبي ليبيا عثمان كرناف في الترتيب 12 برصيد 2.5 نقطة، وفرج القطعاني في الترتيب 18 برصيد نقطة واحدة.

وبطولة 12 عاما تشهد مشاركة 13 لاعبا ويتصدرها المصري مارتن مينا برصيد 4.5 نقطة، ويأتي لاعب ليبيا عمرو فطيس في الترتيب السابع برصيد 3 نقاط.

وبطولة 14 عاما تشهد مشاركة 13 لاعبا ويتصدرها الجنوب أفريقي ليفتان بالعلامة الكاملة خمس نقاط من خمس جولات ويأتي لاعب ليبيا عبد المهيمن ثابت في الترتيب الرابع برصيد ثلاث نقاط.

وفي بطولة 16 عاما فضل لاعبا ليبيا يوسف الحصادي ومعتصم مسعود الانسحاب من نهاية الجولة الثالثة بعد أن جمع كل منهما نقطة واحدة في رصيده، ويتصدر هذه الفئة الجنوب أفريقي ياشيل بالعلامة الكاملة خمس نقاط من خمس جولات.

وفي بطولة 18 عاما يتصدرها الناميبي دانتي بالعلامة الكاملة خمس نقاط، ويأتي الليبي عبدالحكيم القرطبي ثانيا برصيد أربع نقاط.

وبات رصيد لاعبات ليبيا بعد الجولة الخامسة رهف الحاسي بنقطتين وغالية القطعاني نقطة واحدة وعائشة الزرقاني بنقطتين وسعاد الرايس بنقطة ومرح أبوظهير بنقطة.

يذكر أن أصحاب التراتيب الثلاثة من كل فئة سيتأهلون لأولمبياد العالم للشطرنج.