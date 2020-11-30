اجتماع «عمومية رفع الأثقال» 30 ديسمبر

عبدالمنعم سوف الجين (أرشيفية : الإنترنت)

عقد بنادي بنغازي الجديدة الاجتماع الثاني للمكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لرفع الأثقال، وتضمن جدول الأعمال العديد من البنود المهمة التي تهم سير رياضة رفع الأثقال.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الإثنين قال الأمين العام لاتحاد اللعبة عبدالمنعم سوف الجين: «اتخذت في الاجتماع عدة قرارات من بينها، اعتماد محضر الاجتماع الأول لسنة 2020، والذي عقد بمدينة طرابلس بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، وتقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام بمدينة طرابلس بتاريخ 30 ديسمبر 2020، لمناقشة واعتماد العديد من القرارات المهمة التي تخص سير رياضة رفع الأثقال الفنية والإدارية والمالية».

وأكمل: «يأتي هذا بالإضافة إلى اعتماد الشروط والضوابط والمعايير الخاصة بالأندية الفعالة في نشاط الاتحاد العام مع إعطاء فرصة للأندية للعمل بهذه الضوابط لمدة ستة اشهر اعتبارا من 1 يناير 2021».

واختتم قائلا: «تم الاتفاق على عودة النشاط الرياضي لرياضة رفع الأثقال تدريجيا باستكمال بطولات المناطق لهذه السنة وعرض في الاجتماع التقرير الخاص بالمعسكر الداخلي المغلق الذي أقامه الاتحاد العام بمدينة مصراتة للرياضيين إحسان شلابي وأحمد أبوزريبة في 7 نوفمبر الجاري من قبل رئيس اللجنة الفنية للاتحاد أسامة قناو، رئيس اللجنة الفنية وإداري المنتخب علي أبورويص».