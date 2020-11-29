النصر يصعب المهمة على نفسه في دوري الأبطال

فريق النصر, (الإنترنت)

انتهت المباراة المرتقبة بين النصر الليبي وفريق شباب بلوزداد الجزائري، بفوز الأخير بنتيجة هدفين نظيفين في مباراة الذهاب للدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت مساء اليوم بملعب 5 جويليه في الجزائر.

شوط المباراة الأول شهد الهدف الأول للفريق الجزائري في الدقيقة 13 من زمن هذا الشوط وكان فريق النصر الذي جل لاعبيه من جيل الشباب قدم مستوى طيبا خلال هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 59 استطاع الفريق الجزائري إضافة الهدف الثاني بخطئ فادح من الحارس الطلحي .

المباراة شهدت سيطرة واضحة في المراكز الثلاثة الدفاع والوسط والهجوم والضغط على الخصم وعدم فتح مساحات من جانب الفريق الجزائري مقابل ضعف خط الوسط والهجوم وتحمل الدفاع عبء المباراة .

مباراة الإياب ستكون في السادس من شهر يناير في القاهرة .

وفي حالة الإقصاء سيلعب فريق النصر في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية .