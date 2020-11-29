حقيقة الرقم 111 الصادر من «فيفا» بحق منتخب ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 29 نوفمبر 2020, 02:02 مساء
المنتخب الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

تراجع المنتخب الليبي لكرة القدم خطوات كبيرة في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الشهري الجديد الصادر مساء الجمعة، حيث أصبح في المركز 111 عالميا عن شهر نوفمبر بعدما كان في المركز الـ102.
المنتخب الليبي يحتل المركز 111 عالميا و26 أفريقيا و16 عربيا، و1178 نقطة في التقييم الخاص بشهر نوفمبر، بحسب التقييم الأخير الصادر على صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

ويأتي هذا التراجع للمنتخب الوطني بسبب النتائج المتواضعة في الفترة الأخيرة والخسارة في المباراة الودية أمام جزر القمر، والخسارة أمام غينيا الاستوائية ذهابا وإيابا، حيث كان يحتل المنتخب المركز 102 في الشهر الماضي.

وخسر المنتخب الوطني أمام مضيفه غينيا الاستوائية في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم أفريقيا «الكاميرون 2022».

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