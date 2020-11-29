النصر يلتقي شباب بلوزداد الجزائري

جانب من تدريبات النصر (أرشيفية: الإنترنت)

يلتقي مساء اليوم، الأحد، فريق النصر الليبي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة الذهاب للدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

المباراة تقام في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت ليبيا بملعب 5 جويليه في الجزائر، وكانت بعثة فريق النصر قد وصلت صباح أمس السبت، إلى الجزائر على متن طائرة خاصة.

عقد أمس السبت أيضا الاجتماع الفني للمباراة بحضور ممثلي النصر وبلوزداد، ويدخل فريق النصر المباراة بمجموعة لاعبين شباب، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة بالقاهرة.

يتولى تدريب الفريق المدرب المصري محمد عودة، الذي سبق له تدريب فريق الأهلي بنغازي في أفريقيا، متسلحا ببعض الخبرات في الكرة الليبية، حيث أكد قبل التوجه إلى الجزائر أنه سيبذل ما في وسعه مع الفريق واللاعبين لتحقيق أفضل نتيجة.