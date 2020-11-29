فروع هيئة الشباب بطرابلس تعقد اجتماعا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 29 نوفمبر 2020, 01:44 مساء

تشهد قاعة الاجتماعات بمقر الحركة العامة للكشافة والمرشدات صباح اليوم، الأحد، بطرابلس اجتماع مديري فروع الهيئة العامة للشباب والرياضة بالمناطق خلال يومي الأحد والإثنين 29 و30 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال عضو لجنة الإعلام المكلف لهذا الاجتماع، أنور الطوباشي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» إنه تم صدور قرار من فرع الهيئة بطرابلس بتشكيل لجان لإنجاح هذا الاجتماع، ومن بين هذه اللجان اللجنة العليا ولجنة الاستقبال والتسكين ولجنة الإعاشة ولجنة النقل ومرافقة الضيوف ولجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام.

وأضاف قائلا: «سيتم من خلال هذا الاجتماع وضع الأسس الموحدة لعمل فروع الهيئة من أجل النهوض بالرياضة الليبية في مختلف المناطق الليبية، ومن بينها وضع الأسس السليمة والبرامج المختلفة للأنشطة الرياضية الموحدة في مختلف المدن والمناطق الليبية، ويعد هذا الاجتماع الثاني لهذه الفروع».

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