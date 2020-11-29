بالصور: الإعلان عن بطولة «عاشور كلاسيك لبناء الأجسام»

المؤتمر الصحفي لبطولة عاشور كلاسيك لبناء الأجسام (فيسبوك)

أعلن بقاعة فندق كورنثيا بطرابلس مساء أمس السبت في مؤتمر صحفي عن موعد انطلاق بطولة «عاشور كلاسيك لبناء الأجسام».

حضر رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام المهندس عادل القريو، والأمين العام أحمد سعيد، وأمين الصندوق عادل البيباص، ومدير الشركة الراعية، وصالة عاشور محمد عاشور، وعدد كبير من الحكام وأسرة المكتب التنفيذي ووسائل الإعلام المختلفة.

البطولة ستنظم برعاية صالة محمد عاشور لبناء الأجسام والقوة البدنية وشركة عالم الأغذية الرياضية، تحت إشراف مباشر من الاتحاد الليبي لبناء الأجسام.

البطولة ستنطلق في الثاني والثالث من شهر أبريل المقبل بمشاركة جميع الفئات كلاسيك ناشئين وكبار وأساتذة.

وقد استهل المؤتمر الصحفي رئيس الاتحاد الليبي لبناء الأجسام، المهندس عادل القريو، بكلمة قصيرة أكد خلالها أهمية إقامة مثل هذه البطولة ومشاركة القطاع الخاص في هذه المرحلة المهمة، خصوصا من شخصية رياضية صاحب صالة محمد عاشور، الذي أسهم ويسهم دائما في برامج الاتحاد العام.

وأضاف القريو أن إقامة هذه البطولة هي جسر تواصل بين الماضي والحاضر، وأن حضور هذا المؤتمر من أبناء اللعبة من حكام وخبراء هو دليل على أهمية البطولات لأسرة لعبة بناء الأجسام.

وأعلن القريو في كلمته أن الاتحاد العام لبناء الأجسام سوف يعد بطولة سنويا باسم الراحل البطل الدولي امبارك الأدهم، قائلا: «هو أقل شيء نقدمه له حتى تذكره الأجيال وتذكر بطولاته التي حققها محليا وخارجيا».

وعن البطولة قال: «سوف يتم تقييم البطولة من قبل الاتحاد العام، الذي اطلع على كراسة الشروط، ووافق عليها من النواحي الإيجابية والسلبية لكي يتم اعتمادها سنويا».

بعد ذلك تحدث مندوب الشركة الراعية عن برنامج البطولة وموعدها والجوائز المرصودة لها من جانب الشركة الراعية.

أجاب الأمين العام للاتحاد الليبي لبناء الأجسام، أحمد سعيد، عن أسئلة «بوابة الوسط» بخصوص الأمور الفنية للبطولة، حيث أكد أن الأمور الفنية لهذه البطولة هي اختصاص أصيل للاتحاد الليبي لبناء الأجسام.

وأضاف أنه سيكون هناك اجتماع بين الاتحاد الليبي والشركة الراعية وخبراء اللعبة، لتحديد شروط المشاركة في البطولة ونظامها واللوائح التي ستعمل بها، وكذلك في وجود جائحة «كورونا» والإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها في البطولة والفئات والأوزان المشاركة، كل الأمور الفنية هي من اختصاص الاتحاد الليبي للعبة.

وعن جوائز البطولة قال محمد عشور إنه تم تخصيص مبدئيا مبلغ 50 ألف دينار ليبي لبطل أبطال البطولة في ثلاث فئات، وستكون هناك هدايا للمشاركين في البطولة.

المؤتمر الصحفي لبطولة عاشور كلاسيك لبناء الأجسام (فيسبوك)

المؤتمر الصحفي لبطولة عاشور كلاسيك لبناء الأجسام (فيسبوك)

المؤتمر الصحفي لبطولة عاشور كلاسيك لبناء الأجسام (فيسبوك)

شعار بطولة عاشور كلاسيك لبناء الأجسام (فيسبوك)