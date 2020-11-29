البرتغالي كوستا يكشف سر رباعية الاتحاد في الكونفدرالية

مباراة الاتحاد الأفريقية (المركز الإعلامي عبر فيسبوك)

عقب فوز الاتحاد على هورسيد الصومالي في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية، أمس السبت، برباعية، تحدث البرتغالي دي كوستا، المدير الفني لفريق الاتحاد، في المؤتمر الصحفي.

وقال كوستا: «أنا سعيد بأداء الاتحاد وبفوزه على هورسيد الصومالي، رغم استقباله هدفا مبكرا، وتوقف الدوري الليبي منذ عامين، إلا أنه كانت لدي ثقة في اللاعبين الذين لعبوا بحرارة، وتمكنوا من العودة إلى المباراة والفوز برباعية»، بحسب ما جاء بالفيديو عبر صفحة نادي الاتحاد الرسمية على «فيسبوك».

أما مهاجم الفريق الدولي وقائد الفريق محمد زعبيه فقال: «دوري رفع الروح المعنوية للفريق، خصوصا اللاعبين الصغار، بعد هدف هورسيد لعبنا كرة واسترجعنا قوتنا وهيبتنا، وحققنا الفوز في بداية المشوار».

وفاز الاتحاد على نادي «هورسيد» الصومالي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت على ملعب «السلام» بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن ذهاب منافسات الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وعاد الاتحاد في النتيجة، بعدما بادر الضيوف بالتسجيل وسط ارتباك دفاعي، وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة مادي «هدفين»، إضافة إلى هدف لكل من ربيع الشادي وعمران سالم.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب في الفترة ما بين 4 و5 و6 ديسمبر المقبل، وإلى الآن لم تتحدد الدولة التي ستستضيف المباراة في ضوء حظر الملاعب الصومالية، وترجح مصادر أن مصر أو جيبوتي قد تكونان الأقرب لاحتضانها.