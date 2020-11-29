حسابات معقدة تنتظر «فرسان المتوسط» في مارس 2021

مباراة لمنتخب ليبيا (أرشيفية : الإنترنت)

لم يعد أمام المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم سوى الانتظار لشهر مارس من العام المقبل 2021، الذي من المقرر أن يشهد مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون 2022، بعدما تأهل المنتخب التونسي إلى نهائيات البطولة، عقب تعادله مع مضيفه التنزاني بهدف، في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة، حيث تقدم المنتخب التونسي بهدف سجله سيف الدين الخاوي في الدقيقة العاشرة، وتعادل المنتخب التنزاني في الدقيقة 47 عن طريق فيصل سالوم، ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع منتخب تنزانيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث وقبل الأخير، ليصبح المنتخب التونسي خامس المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس الأمم، بعد منتخب الكاميرون، مستضيف البطولة، ومنتخبات السنغال والجزائر ومالي التي تأهلت من التصفيات، بشكل رسمي.

حجز منتخب تونس البطاقة الأولى عن المجموعة العاشرة، تاركا الصراع المرير على البطاقة الثانية بين منتخبات غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني برصيد ست نقاط، جمعتهما من الفوز ذهابا وإيابا على منتخب ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة، حيث كان المنتخب الغيني بعيدا عن دائرة المنافسات في البداية، وظل بلا نقاط، قبل مواجهة «فرسان المتوسط»، ثم يأتي في المركز الثالث منتخب تنزانيا برصيد أربع نقاط، وأخيرا ليبيا برصيد ثلاث نقاط فقط.

عمليا باتت فرصة «فرسان المتوسط» صعبة للغاية، لكنها ما زالت قائمة نظريا، حيث تعود المنافسات في مارس من العام المقبل 2021، ويتبقى لمنتخب ليبيا استقبال المتصدر والمتأهل، منتخب تونس في الجولة الخامسة، وهنا تلعب تونس دورا مؤثرا في أمل ليبيا، حال تخطي «فرسان المتوسط» لـ«نسور قرطاج»، ثم نجاح «النسور» في تعطيل غينيا الاستوائية في الجولة السادسة والأخيرة التي يحل فيها منتخب ليبيا ضيفا على تنزانيا، وفي حال اقتناصه الست نقاط المتبقية، وتعثر غينيا الاستوائية وتنزانيا في المرحلتين المتبقيتين، قد تتولد معجزة التأهل والصعود التي باتت في غاية الصعوبة.

الأسئلة تحاصر المدير الفني الوطني الجديد لمنتخب ليبيا علي المرجيني، الذي فشل في مهمته، بالإخفاق في أول مباراتين رسميتين له، وما لهما من دور مؤثر وحاسم بشكل مفصلي في الصعود من عدمه، حيث تسلم «فرسان المتوسط» برصيد ثلاث نقاط، وظل الفريق عليها، بعد انتهاء الجولة الرابعة، فلم يضف ولو نقطة واحدة، فهل يصحح أخطاءه مستقبلا، إذا تم الإبقاء عليه؟ خصوصا أن التصفيات المقبلة ستشهد مساحة معتبرة من الوقت، في مارس المقبل، يمكن الإعداد بشكل أفضل لها، خصوصا إذا عاد الدوري الممتاز لكرة القدم إلى الظهور.