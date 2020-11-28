الاتحاد يقهر «هورسيد» الصومالي برباعية في ذهاب تمهيدي الكونفدرالية

فريق الاتحاد (فيسبوك)

فاز نادي الاتحاد على نادي «هورسيد» الصومالي برباعية مقابل هدف، في المباراة التي اقيمت على ملعب «السلام» بالعاصمة المصرية القاهرة، ضمن ذهاب منافسات الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وعاد الاتحاد في النتيجة، بعدما بادر الضيوف بالتسجيل وسط ارتباك دفاعي، وتناوب على تسجيل الأهداف الأربعة مادي «هدفين»، إضافة إلى هدف لكل من ربيع الشادي وعمران سالم.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الإياب في الفترة ما بين 4 و5 و6 ديسمبر المقبل، وإلى الآن لم تتحدد الدولة التي ستستضيف المباراة في ضوء حظر الملاعب الصومالية، وترجح مصادر أن مصر أو جيبوتي قد تكونا الأقرب لاحتضانها.