أهلي بنغازي يصعد لدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي يخوض تدريباته. (إنترنت)

تأهل فريق أهلي بنغازي رسمياً إلى الدور 32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما أطلق حكم صافرة نهاية مباراة الفريق أمام الفريق الأثيوبي ميكيلي، معلنا انسحاب الأخير من اللقاء الذي كان من المقرر بينهما اليوم.

وحضر أهلي بنغازي اليوم، للملعب وطاقم التحكيم ومراقب المباراة ولم يحضر الفريق الخصم.

وبعد انتهاء الوقت القانوني أعلن حكم المباراة فوز الاهلي وتأهله إلى الدور الـ32 بانسحاب فريق الخصم من المنافسة بعدم الحضور.

«الأهلي بنغازي» سيصطدم في الدور التالي بفريق «الترجي» التونسي، إذ ستكون مباراة الذهاب يوم 22-23 ديسمبر في مصر والعودة في تونس 5 أو 6 يناير 2021 قبل الدخول لدوري المجموعات والخاسر يلعب في دور الـ32 التالي لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».