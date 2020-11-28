قمة «الأهلي» و«الزمالك» بعيون ليبية

قنابة وأبوبكر وبن خيال (أرشيفية : الإنترنت)

تابع الوسط الرياضي الليبي باهتمام بالغ القمة المصرية الأفريقية، في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي جمعت فريقي «الأهلي» و«الزمالك» المصريين أمس في استاد القاهرة بالعاصمة المصرية وانتهت بفوز «الأهلي» (2/1).

اللاعب السابق لفريق «الصقور» والعضو الأسبق في اتحاد الكرة الليبي الصافي أبوبكر، كتب منشورًا عبر «فيسبوك» قال فيه: «كرة القدم تكون ظالمة أحيانًا. مبروك للأهلي، وهارد لك للزمالك.

الصحفي الرياضي عادل قنابة كتب يقول: «إن النهائي الأفريقي كان درسًا حقيقيًّا»، داعيًا الكرة الليبية إلى أن تستوعب هذا الدرس الذي كان درسًا قويًّا في الإعداد البدني وعمل المدربين والأهداف».

الإذاعي أحمد بن خيال اختصر المباراة في منشوره بالقول: «لعب الزمالك، وفاز الأهلي، وهدف شيكابالا يدرس».