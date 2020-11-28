انطلاق بطولة العرب للدراجات عبر الإنترنت



تنطلق اليوم السبت عبر الإنترنت بطولة العرب للدراجات تحت شعار «تحدي الدراجة العربية» للفئات شباب وشابات وناشئين وناشئات وكبار ذكور واناث وتتواصل حتى 5 ديسمبر المقبل، بحسب صفحة الاتحاد العربى للدراجات على «فيسبوك».

من شروط المشاركة ركوب الدراجة الهوائية على الاجهزة الثابتة داخلياً أيًا كان نوعها وقطع مسافة 30 كيلو مترا بأقل زمن وتوثيق المشاركة عبر أحد برامج التتبع مثل «جارمن، سترافا، الساعات الذكية» أو غيرها من البرامج والتقاط صورة من الهاتف ثابته وفيديو قصير (20ث) وإرسالهم إلى رقم واتس اب الأمانة العامة للاتحاد (00971585567011) مع صورة الهوية الشخصية أو جواز السفر خلال فترة الفعالية.

وستمنح شهادة مشاركة الكترونية معتمدة من الاتحاد العربي للدراجات لجميع المشاركين بالإضافة إلى جوائز عينية وشهادات استحقاق الكترونية لأصحاب المراكز الاولى من كل فئة مع وضع أفضل ثلاث أزمنة لكل فئة من الفئات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.