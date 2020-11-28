الجزيرة وصقور العلالقة يفتتحان بطولة السلام لقدامي الرياضيين

منافسات سابقة لقدامي الرياضيين (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق اليوم السبت على ملعب إدريس أبوعجاجة مباراة الافتتاح لدوري السلام لقدامي اللاعبين تحت اشراف وتنظيم نادي الجزيرة بمدينة زواره.

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قال رئيس جمعية قدامي الرياضيين بنادي الجزيرة علي الطرمال «وجهت دعوة حضور حفل الافتتاح لعميد بلدية زواره ومدراء المكاتب بالمدينة ورؤساء الأندية والجمعيات العمومية وروابط الرياضيين القدامى للأندية المشاركة».

وأضاف «مباراة الافتتاح ستجمع قدامى ناديي الجزيرة وصقور العلالقة بإدارة ثلاثي التحكيم محمد بشير وخيري الماقوري ومحمد أبولجام ، وأن اللجنة المنظمة خصصت كاسا لأفضل لاعب في كل مباراة».

وأكمل الطرمال «البطولة ستشهد مشاركة 13 فريقا وزعت عن طريق القرعة إلى ثلاث مجموعات ضمت المجموعة الأولى فرق إبن زيدون والعروبة والطلائع والأولمبي والمسيرة، وتشكلت المجموعة الثانية من أساريا والجزيرة وصقور العلالقة والسكة، وضمت المجموعة الثالثة فرق شاطئ تليل والمستقبل والوفاق صبراتة ورفيق».

وعن نظام المسابقة أوضح الطرمال «في المرحلة الأولى ستتبارى فرق كل مجموعة فيما بينها من نصف دوري ذهاب فقط والمرحلة الثانية بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة وبمشاركة أول الترتيب في كل مجموعة، ويضاف إليها أفضل ترتيب ثان من بين المجموعات الثلاث، والفائزان في نصف النهائي يلتقيان لتحديد بطل المسابقة والخاسران لتحديد الترتيب الثالث».

واختتم الطرمال حديثه قائلا «غد الأحد ستقام على نفس الملعب مباراتين الأولي تجمع الأولمبي مع بن زيدون ويعقبها مباراة العروبة والطلائع».